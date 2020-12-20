الجوية يتعاقد مع 9 لاعبين لخمسة أعوام

2020/12/20 | 23:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي القوة الجوية تعاقده مع عدد من اللاعبين الشباب.

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