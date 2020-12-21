الكاتيوشا‭ ‬تصيب‭ ‬مساكن‭ ‬داخل‭ ‬الخضراء ومنظومة‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬تتصدى‭ ‬لصاروخين

2020/12/21 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليشيات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬تدين‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬غير‭ ‬منضبط‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي،‭ ‬الأحد،‭ ‬باستهداف‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‭ ‬بصواريخ‭ ‬كاتيوشا‭.‬وكانت‭ ‬ايران‭ ‬ومليشيات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬أحيلوا‭ ‬الذكرى‭ ‬الاولى‭ ‬لمقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬امريكية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ .‬ […]

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