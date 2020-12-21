2020/12/21 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مليشيات موالية لإيران تدين القصف في توقيت غير منضبط بغداد – عبدالحسين غزال أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بصواريخ كاتيوشا.
وكانت ايران ومليشيات في العراق قد أحيلوا الذكرى الاولى لمقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري في ضربة امريكية مطلع العام الحالي . […]
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وكانت ايران ومليشيات في العراق قد أحيلوا الذكرى الاولى لمقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس للحرس الثوري في ضربة امريكية مطلع العام الحالي . […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاتيوشا تصيب مساكن داخل الخضراء ومنظومة السفارة الامريكية تتصدى لصاروخين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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