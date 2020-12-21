حين يعتذر الرئيس إلى الصحفي

2020/12/21 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحفزاً وربّما مترصداً لأسئلة معينة في مؤتمره الصحفي السنوي لمناسبة نهاية العام ،كما كان في لحظات انتظار الاسئلة من مراسل هيئة الاذاعة البريطانية، فيما لاتزال علاقات موسكو ولندن تعاني من عطب كبير بعد حادث تسميم المعارض الروسي قبل سنوات .سأل ستيف روزنبرغ، مراسل بي بي […]

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