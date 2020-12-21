2020/12/21 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- مصطفى عمارة كان أهم إفرازات الإنتخابات البرلمانية عام 2020 بروز دور الأحزاب المصرية والتي نجحت في الحصول على 28 عضو حصلوا على ثقة الناخبين ببرامج ورؤى تشريعية ورقابية للأحزاب التي يمثلونها، ورغم غياب تكتل 25/30 والذي يمثل المعارضة في البرلمان السابق بعد سقوط أبرز عناصره وعلى رأسهم أحمد طنطاوي وأبو العز الحريري إلا أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر:تحالف جديد في البرلمان و حكومة مدبولي في مرمى التعديل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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