مصر:تحالف جديد في البرلمان و حكومة مدبولي في مرمى التعديل

2020/12/21 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة كان‭ ‬أهم‭ ‬إفرازات‭ ‬الإنتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بروز‭ ‬دور‭ ‬الأحزاب‭ ‬المصرية‭ ‬والتي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬28‭ ‬عضو‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الناخبين‭ ‬ببرامج‭ ‬ورؤى‭ ‬تشريعية‭ ‬ورقابية‭ ‬للأحزاب‭ ‬التي‭ ‬يمثلونها،‭ ‬ورغم‭ ‬غياب‭ ‬تكتل‭ ‬25‭/‬30‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬أبرز‭ ‬عناصره‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬أحمد‭ ‬طنطاوي‭ ‬وأبو‭ ‬العز‭ ‬الحريري‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ […]

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