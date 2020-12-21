خبير في مكافحة الفساد: البنك المركزي اسير ارادة حزبية   

2020/12/21 | 00:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير في مكافحة الفساد الشيخ صباح الكناني، اليوم الاحد، ان البنك المركزي اسير ارادة حزبية.وقال الكناني في لقاء ببرنامج حصاد الايام الذي تبثه قناة الايام الفضائية، اننا ” لا نعلم اين تذهب الاموال التي تعلن الحكومة عن تحقيقها”. واضاف ان “البنك المركزي اسير ارادة حزبية”. وتابع الكناني، ان “اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل مضاعف بسبب الدولار”، لافتا ان “تغريدة السيد مقتدى الصدر تؤكد تحكم الفاسدين بالبنك المركزي”.

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