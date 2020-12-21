2020/12/21 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 17 مليونا و592760، بزيادة 201490 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت، أن "عدد الوفيات زاد إلى 315260 بعد تسجيل 2624 وفاة جديدة بالفيروس".

وأشارت المراكز، إلى أن حصيلتها لإصابات (كوفيد- 19)، تشمل الأرقام المسجلة لغاية الرابعة من عصر أمس السبت، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ315 ألفا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ315 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).