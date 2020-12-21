درجال: ننوي تقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة

2020/12/21 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الاحد، نية العراق تقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة.

وقال درجال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "نعلن من العاصمة القطرية الدوحة عن نية العراق بتقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة ستكون السبب الأول لإنجاح هذه البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية".

واضاف أن "البصرة تمتلك منشآت وملاعب على أعلى مستوى، إذ يوجد“ملعب البصرة الدولي بسعة 65 الف متفرج و ملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف متفرج، وسيكون ملعب الميناء الأولمبي بسعة 30 الف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة وهو على وشك الإكتمال والإنجاز ليكون إضافة كبيرة".

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