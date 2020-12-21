الاتحاد الأوروبي يبحث سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

2020/12/21 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشيل، عقد اجتماعا اليوم الأحد لبحث تبعات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن "مكتب ميشيل عقد اجتماعا عبر الفيديو لتبادل المعلومات على مستوى عواصم دول الاتحاد الأوروبي حول آخر التطورات في ما يتعلق بالنوع الجديد من الفيروس والإجراءات المترتبة عن ذلك".وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص./انتهى9

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