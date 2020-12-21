عمليات البصرة : القبض على 4 مطلوبين ومصادرة أسلحة متنوعة ضمن عمليات / الوعد الصادق /

2020/12/21 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الاحد عن إعتقال ٤ مطلوبين للقضاء ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة ضمن الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات / الوعد الصادق /.وذكر قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " أن القوات الأمنية لم تكمل واجباتها الأمنية بعد إصدار الأوامر بالانسحاب والتوجه لحماية الإخوة المتظاهرين وكذلك الإنتشار في مركز المحافظة .وأضاف " أن القطعات المكلفة بواجب التفتيش تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة والعثور على كميات من الاعتدة في الساعات الأولى من الشروع .مشيرا الى انه وجه بتعزيز الموقف الأمني عبر السيطرات الخارجية ومداخل المحافظة .واشاد مدنف " بالجهود الكبيرة لقواتنا الأمنية في الحد من تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية من الدول المجاورة وتمكن الوكالات الاستخبارية من إحباط محاولة تهريب الأدوية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في المحافظة./انتهى

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