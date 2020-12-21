السعودية تعلق جميع رحلاتها الجوية لمدة أسبوع قابلة للتمديد

2020/12/21 | 00:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علقت السعودية جميع رحلاتها الجوية الدولية لسبعة أيام.

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