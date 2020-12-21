2020/12/21 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئاسة الجمهورية: قصف المنطقة الخضراء يمثل استهدافاً لجهود حفظ هيبة الدولة

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