2020/12/21 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر خاصة: منظومة الدفاع التابعة للسفارة الاميركية “سيرام”صدت 9 صواريخ

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