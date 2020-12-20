2020/12/21 | 00:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصادر خاصة: 21صاروخا انطلقت نحو المنطقة الخضراء من معسكر الرشيد

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