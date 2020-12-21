مجلس الوزراء يرفع جلسته الخاصة بموازنة 2021 الى يوم غد الأثنين

2020/12/21 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس الوزراء، الأحد، رفع جلسته الخاصة بمناقشة موازنة 2021 الى يوم غد الأثنين.

وقال مصدر حكومي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر رفع جلسته الى يوم غد الاثنين، لإكمال مناقشة مشروع قانون موازنة 2021 وتمريرها بعد إقرار اغلب فقراتها واجراء تعديلات على المسودة المقدمة له من قبل وزارة المالية".

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