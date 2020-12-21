السعودية تعلق الدخول إلى البلاد بسبب سلالة كورونا الجديدة

2020/12/21 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار مواجهة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وجاء هذا الإجراء "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة./انتهى9

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