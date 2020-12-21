وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر مشروع النفاذ الضوئي FTTH في المحافظات العراقية

2020/12/21 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أفتتح المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني وزير الاتصالات مؤتمرا لاتفاقية شراكة إنشاء ونصب وتشغيل مع التسويق والصيانة لشبكات الألياف الضوئية FTTH في المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان.وقال الشيباني في كلمة الافتتاح أيام قليلة تفصلنا عن البدء بتنفيذ أكبر مشروع تقوم به الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة إلا وهو التوسعة في مشروع الكابل الضوئي FTTH والذي يقوم بإيصال الخدمة لكل منازل المواطنين والذي يكون فائق السرعة وبمواصفات جيدة وهو إنجاز آخر يحسب للوزارة وكافة المنتسبين حيث إنه يمثل أحد أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص،وقدم وزير الاتصالات شكره لكل من شارك في عملية الصدمة والتجاوزات على الكابل الضوئي وعمليات التهريب من جهاز المخابرات الوطني وجهاز إلامن الوطني وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة والتي تم من خلالها إيقاف الهدر المال العام وإعادة مبالغ كبيرة جداً./انتهى9

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