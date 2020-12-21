واشنطن لبغداد: لن نسكت إذا تعرضت مصالحنا للخطر

2020/12/21 | 00:42 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر العربية بأن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي أبلغ رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يارالله بأن واشنطن لن تسكت إذا تعرضت مصالحها للخطر.

كما أفادت المصادر بأن ماكنزي أكد ليار الله أن الهجمات الصاروخية ضد السفارة الأميركية وقوات التحالف سببها عدم اكتراث الفصائل بالتهديدات.

جاء التحذير الأميركي خلال لقاء قائد القيادة المركزية الأميركية برئيس أركان الجيش العراقي.

كان بيان لوزارة الدفاع العراقية أكد أن الجانبين بحثا التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري.

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