السعودية تعلق الرحلات الدولية لأسبوع وتفرض إجراءات جديدة

2020/12/21 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، مؤقتاً لمدة أسبوع، مع احتمال تمديد التعليق أسبوعا آخر.

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