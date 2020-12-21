ريال مدريد يضع قدماً في صدارة الليغا بعد فوزه على ايبار

2020/12/21 | 00:54 - المصدر: سفن سكاي

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واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته بعد فوزه على ايبار خارج ملعبه بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الاسباني.

دخل ريال مدريد المباراة بقوة بعد ان سجل الهدف الاول في الدقيقة (6) عن طريق كريم بنزيما قبل ان يسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة (13)، ثم قلص ايبار الفارق عن طريق انريكي غارسيا كيكي في الدقيقة (28) ، ليعود لوكاس فاسكيز في الدقيقة (92) ليسجل الهدف الثالث ويؤكد احقية الفريق الملكي بنقاط المباراة.

بهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على مركزه في وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة متساوياً بالنقاط مع المتصدر اتلتيكو مدريد و متخلفاً عنه بفارق الاهداف ، بينما بقيَ ايبار في المركز 14 برصيد 15 نقطة.

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