مجلس الوزراء يستكمل جلسة الموازنة عصر اليوم

2020/12/21 | 00:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتهت قبل قليل الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة وإقرار الموازنة المالية لعام 2021 على ان تستكمل عصر اليوم الأثنين لمناقشة القضايا المتبقية والتصويت عليها.

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