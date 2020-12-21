رئيس اللجنة الدستورية يكشف سبب عقدة التعديلات في المادة 140


رئيس اللجنة الدستورية يكشف سبب عقدة التعديلات في المادة 140
2020/12/21 | 00:59 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة التعديلات الدستورية النابية، فالح الساري، سبب عقدة التعديلات في المادة 140.

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