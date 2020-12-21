2020/12/21 | 01:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع درجال وإنفانتينو في الدوحة (الصفحة الرسمية لوزير الرياضة العراقي)

رحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، جياني إنفانتينو، بزيارة العراق خلال الأيام المقبلة، بعد دعوة تلقاها من قبل وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد.

وأكد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي في بيان رسمي نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً، إذ تَضمن بحث عدد من الملفات التي تخص واقع كرة القدم العراقية.

وأضاف: "قدمنا شَرحاً وافياً عن البُنى التحتية والمُنشآت الرياضية التي يمتلكها العراق ويسعى لإكمال وإنجاز عددٍ أخر منها خلال المُدة القليلة القادمة والتوجهات الأخيرة الداعمة لنشرِ ثقافة كرة القدم وتطويرها عبر استقطاب الخبرات الأجنبية وتوظيفها في الأكاديميات والمدارس، فضلًا عن سعي العراق إلى رفعِ الحظر المفروض على ملاعبهِ بصورةٍ تامة، وليس جزئيًا بغية استضافة البطولات الدولية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الجمهور العراقي يكنُ كُل الاحترام والتقدير لمواقف رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، جياني إنفانتينو، السابقة وإسهامه المُباشر في رفعِ الحظر جزئيًا عن الملاعب العراقية.

وَوَجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دعوةٌ خاصة إلى إنفانتينو لزيارةِ العراق للاطلاع عن كثبٍ على البُنى التحتية العراقية، ومشاهدة الحب الكبير الذي تكنه الجماهير الرياضية لكرة القدم.

من جهتهِ رحب رئيس الاتحاد الدولي مُبتهجاً بالدعوةِ التي وصفها بالكريمة من العراق وجماهيرهِ الرياضية واعداً بتلبيتها في القريب العاجل، والإسهام بقوة لدى المكتب التنفيذي لـ"فيفا" من أجلِ رفع الحظر التام عن الملاعب العراقية، مُعرباً في الوقتِ نفسهِ عن سعادتهِ في حال تمت الزيارة ورفع الحظر في آنٍ واحد.

يشار إلى أن المنتخبات والأندية العراقية، تلعب على ثلاثة ملاعب مرخصة دولياً في محافظات أربيل وكربلاء والبصرة، بينما مازال الحظر ساريا على ملاعب بغداد وبقية الملاعب الأخرى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

التقينا اليوم الأحد 20 / 12 / 2020 ، بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ، وبحضور نائب رئيس...

تم النشر بواسطة ‏عدنان درجال - Adnan Darjal‏ في الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

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