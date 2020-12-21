السفارة الأمريكية: الصواريخ لم تلحق إصابات.. والأضرار طالت منازل العراقيين

2020/12/21 | 01:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع هجمات الفصائل المسلحة ومحاسبة منفذيها، على خلفية الاشتباك الأخير.

وذكرت السفارة في بيان، الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، ولحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

وأضاف البيان، "لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".

وتابع البيان، "كما قلنا عدة مرات، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.



ندعو جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

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