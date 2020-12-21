بلجيكا تغلق حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة

2020/12/21 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

قررت بلجيكا إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من المملكة المتحدة لمدة 24 ساعة إعتبارًا من منتصف الليل.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في البرنامج التلفزيوني الفلمنكي De Zevende Dagإن أي شخص يصل بالقطار أو الطائرة لن يتمكن بعد الآن من دخول بلجيكا، مبينا ان القرار هو “إجراء إحترازي” رداً على حظر الطيران الذي فرضته هولندا ، لمنع حدوث طفرة في إنتشار فيروس كورونا.

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