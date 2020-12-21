ريال مدريد يهزم ايبار بثلاثية في الليغا

2020/12/21 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الليغا، بالفوز بنتيجة (3-1) على إيبار، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 14، في معقل الأخير "الملعب البلدي إيبوروا".وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 6، ولوكا مودريتش في الدقيقة 13 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة (90+2)، بينما سجل هدف إيبار الوحيد كيكي في الدقيقة 28.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

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