الملكي يعتلي صدارة الليغا الاسبانية بفوزه على ايبار

2020/12/21 | 01:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتلى فريق ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني الممتاز/ الليغا / بفوزه على ايبار في ملعب الاخير ، بثلاثة اهداف لهدف واحد .سجل اهداف الريال كريم بنزيما في الدقيقة 6 ولوكا مودريتش في الدقيقة 13 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 90 ، فيما سجل لايبار اللاعب انريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 28 ./ انتهى

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