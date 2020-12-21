محاذير ومُتطلَّبات التغييرِ في السُّودان ..! - فيصل عوض حسن

2020/12/21 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن مُحاذير ومُتطلَّبات التغييرِ في السُّودان ..!رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق الطُرُقِ والجُسُورِ الرئيسيَّة، خَرَجَ السُّودانيون في مسيراتٍ سِلْمِيَّةٍ حاشدة، يوم السبت المُوافق 19 ديسمبر 2020، احتجاجاً على التَرَاجُعِ الكبير الذي تشهده البلاد في كافَّة الأصعدة، ورفع المُتظاهرون لافتاتٍ تُنادي بـ(إسقاط النظام) وسحب الثقة من العَسْكَرْ والمدنيين، واستعادة الشرعيَّة الثوريَّة إلى الشعب ......





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