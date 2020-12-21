2020/12/21 | 01:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أسامة النجيفي: مستهدفو السفارة الأميركية في بغداد ينفذون أجندة أجنبية

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