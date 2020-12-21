عاجل | رئاسة إقليم كردستان: استهداف السفارة الأمريكية يتعارض مع مصالح وسيادة العراق

2020/12/21 | 01:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئاسة إقليم كردستان: على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع تكرار تلك الهجمات اهمها العثور على منفذيها

رئاسة إقليم كردستان: استهداف السفارة الأمريكية يتعارض مع مصالح وسيادة العراق

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