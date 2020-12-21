إقليم كردستان يعلق على استهداف السفارة الأميركية: رسالة سلبية للعالم

2020/12/21 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان نشرته، ليل الأحد الاثنين، استهداف السفارة الأميركية في بغداد واعتبرته عملا ينافي القوانين الدولية في حماية البعثات الأجنبية في البلاد، كما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ملاحقة المسؤولين وتقديم للعدالة.

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