الملكي يعود لصدارة الليغا بفوزه على ايبار

2020/12/21 | 01:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عاد فريق ريال مدريد لصدارة الدوري الاسباني الممتاز بفوزه على ايبار في ملعب الاخير ، بثلاثة اهداف لهدف واحد ، ضمن المرحلة 14 من الليغا .سجل اهداف الريال كريم بنزيما في الدقيقة 6 ولوكا مودريتش في الدقيقة 13 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 90 ، فيما سجل لايبار اللاعب انريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 28 .وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط الى 29 نقطة في صدارة الدوري مع اتلتيكو مدريد ./ انتهى

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