دولة عربية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بيونتك

2020/12/21 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات القطرية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا".

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