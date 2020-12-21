الكاظمي يتعهد بعدم المساس برواتب الموظفين

2020/12/21 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

تعهدَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاحد، بأنه سيعمل على تحقيق إصلاح حقيقي من دون المساس بالفقراء والمحرومين.

وقال الكاظمي، في بيان: لا يريد أحد أن يكون صادقا مع الشعب، ويتقبل مسؤولية إصلاحات اقتصادية جذرية تخرجنا من الأزمة نهائياً.

وأضاف أنا لن أكذب عليكم ولا يهمني المنصب والكرسي والفوز بالانتخابات، مشدداً بالقول: أريد أن أكون صادقا معكم وسأبقى معكم وسنعمل معا لتحقيق إصلاح حقيقي يأخذ بنا إلى ازدهار حقيقي ولكن من دون المساس بالفقراء والمحرومين.

وكان الكاظمي قد لفت، في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021، إلى أنه منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل، مؤكداً إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، مضيفاً إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس .

مؤكداً لقد تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية، مبيناً أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال.

وشدد بالقول: أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، منوها بأنه كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك.

وتابع ليس مسموحا بأن يتردد احد، والذي يخاف، مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية.

من جانب اخر رفض رئيس الوزراء مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين لا سيما صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء امس الاحد والتي استمرت نحو عشر ساعات والتي كانت مخصصة لبحث اكمال الموازنة الاتحادية وبما يضمن ايجاد حلول للازمة المالية التي تشهدها البلاد.

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