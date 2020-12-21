في شهرين.. إنجاز قناطر قطار بغداد ـ موصل ـ تركيا

2020/12/21 | 02:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الطالبي

حدَّدت وزارة النقل موعدَ إنجاز قناطر مرور القطار من بغداد إلى الموصل ثم تركيا، مؤكدة وجود خطة لربط ميناء الفاو بتركيا.

وقال وزير النقل ناصر حسين بندر: «بدأ التفكير بشكل جدي لإعادة تشغيل القطار من بغداد الى الموصل ومن ثم إلى تركيا، وتمَّ الشروع بإعمار عدد من القناطر التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية، وخلال شهرين سيكتمل العمل».

وأضاف، أن «الخطة الكبرى هي ربط ميناء الفاو بتركيا، ولدينا شركات صينية وتركية وشركات أخرى متقدمة في بناء القناة الجافة».

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