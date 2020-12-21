2020/12/21 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الأحد، التوصل إلى اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين للتصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد، والتي كانت قيد التفاوض منذ الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس الأميركي يتفق على التصويت لدعم حزمة اقتصادية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس الأميركي يتفق على التصويت لدعم حزمة اقتصادية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).