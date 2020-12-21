عام على مقتل سليماني.. جنرال أميركي يتوعد إيران بالرد على أي هجمات

2020/12/21 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال، فرانك ماكينزي، أثناء جولة يجريها في المنطقة، الأحد، إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

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