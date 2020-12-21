أكراد العراق ودستوره وحكاية السبعينيات

2020/12/21 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلال التجاذبات التي جرت بين إقليم كردستان والسلطة المركزية في العراق طوال الشهور الماضية، حضر الدستور العراقي بمستويين اثنين، متباينين تماماً، حتى يخال المرء بأن ما يتم تداوله ليس نصاً دستورياً واحداً في نفس البلد.

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