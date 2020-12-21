اجتماع بريطاني لمناقشة سلالة كورونا الجديدة.. وأميركا تراقب الوضع

2020/12/21 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية الأحد، تنظيم اجتماع لخلايا الأزمة التابعة لها، الاثنين، عقب غلق دول عدة حدودها أمام الزوار الوافدين من المملكة المتحدة على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة متابعة تطورات السلالة الجديدة "بعناية شديدة".

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