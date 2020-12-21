2020/12/21 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينوي مشرعون أميركيون دعم مشروع بقيمة 1.9 مليار دولار لاستبدال معدات مخصصة لشبكات الاتصالات ترى فيها الحكومة الأميركية تهديدا للأمن القومي، وفقا لما ذكره مصدران لوكالة رويترز، الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: مشرعون أميركيون يدعمون خطة لاستبدال معدات شركات صينية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: مشرعون أميركيون يدعمون خطة لاستبدال معدات شركات صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).