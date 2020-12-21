2020/12/21 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة الأحد، استهداف السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، بغداد، بصواريخ تسببت في جرح عدد من المدنيين العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اعتداء صارخ ومتهور".. واشنطن تندد بالهجوم على بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اعتداء صارخ ومتهور".. واشنطن تندد بالهجوم على بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).