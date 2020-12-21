2020/12/21 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسجيل هزة ارضية ضربت مدينة حلبجة شمال العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب حلبجة شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب حلبجة شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).