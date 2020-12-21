الرئاسة العراقية تدين استهداف الخضراء

2020/12/21 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رئاسة الجمهورية في العراق، استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ كاتيوشا، فيما دعت القوات الامنية الى ضرورة ملاحقة العصابات الاجرامية....

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