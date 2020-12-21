"أصوات مروعة".. عراقيون يصفون الهجوم على السفارة الأميركية

2020/12/21 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عراقيون الأحد، إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات تبعها صفير، شرقي العاصمة بغداد، وقال أحدهم إن زوجته وأطفاله لايزالون تحت الصدمة.

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