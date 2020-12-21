البدء بإعمار 600 منزل في الموصل القديمة

2020/12/21 | 07:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} شرعَت محافظة نينوى باعمار 600 منزل مدمر في مدينة الموصل القديمة.

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