إدخال مشروع الشبكة الضوئية للخدمة مطلع 2021

2020/12/21 | 07:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدَت وزارة الاتصالات ان مطلع العام المقبل 2021 سيشهد ادخال مشروع النفاذ الضوئي للخدمة ضمن 15 محافظة باستثناء اقليم كردستان.

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