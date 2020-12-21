القوات المسلحة العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون

2020/12/21 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، ان القوات الامنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم الى العدالة....

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