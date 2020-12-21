العثور علی الاسلحة التي استهدفت السفارة الأميرکية في بغداد

2020/12/21 | 07:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكبر السفارات الاميركية في العالم تتعرض مرة اخری لزخات من الصواريخ.

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