قراصنة إيران يستهدفون الصناعات الجوية الإسرائيلية

2020/12/21 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت مجموعة القراصنة Pay2Key ليلة الأحد أنها نجحت في اختراق مجموعة من شركات صناعة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك أكبر شركة دفاع جوي إسرائيلية، شركة Israel Aerospace Industries.

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