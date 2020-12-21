بالصور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ورئاسة الجمهورية تعلق على الهجوم

2020/12/21 | 08:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف المنطقة الخضراء

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

197 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مصدر امني، عن مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما ادانت رئاسة الجمهورية الهجوم داعية القوات الامنية الى ضرورة ملاحقة العصابات "الاجرامية".

وذكرت الرئاسة في بيان نشر مساء أمس الأحد، 20 كانون الأول 2020،"ندين العمل الارهابي الذي استهداف المنطقة الخضراء مساء الاحد"، معتبرة ان "استمرار هذه الاعمال الاجرامية تؤدي الى تعريض امن وحياة المواطنين الابرياء وممتلكاتهم الى الخطر".

واضاف البيان ان "تلك الاعمال تمثل استهدافا لسيادة البلد والجهود الوطنية من اجل حفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها".

وتابع "نشد على يد القوات الأمنية في ضرورة ملاحقة العصابات الاجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم الى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من اجل حماية المصلحة العليا للبلد وضمان امن واستقرار المواطنين".

كما أدان رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، استهداف البعثات الدبلوماسية و "إرعاب" المدنيين في بغداد، داعيا القوات الأمنية إلى حفظ الأمن وفرض القانون.

وقال العامري في بيان"ندين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية وما رافقه من إطلاق نيران عشوائي وإرعاب للمدنيين في بغداد".



وأشار إلى أن "عمليات القصف هذه غير مبررة تحت أي ذريعة كانت، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها اتجاه حفظ الأمن وفرض القانون".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت مساء أمس الاحد، إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مبينة ان الاستهداف نتج عنه حدوث أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وأوضحت انه "قد تبين أن منطقة الانطلاق كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ورئاسة الجمهورية تعلق على الهجوم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ورئاسة الجمهورية تعلق على الهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).