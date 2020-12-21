2020/12/21 | 08:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 08:24 صباحاً

| عدد القراءات : 1

العامري: عمليات القصف غير مبررة وعلى القوات القيام بواجبها

رأى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاثنين، أن عمليات القصف غير مبررة، داعيا القوات الأمنية للقيام بواجبها.



وقال العامري: "ندين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية وما رافقه من إطلاق نيران عشوائي وإرعاب للمدنيين في بغداد".



وأضاف، أن "عمليات القصف هذه غير مبررة تحت أي ذريعة كانت"، مشددا على "الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها اتجاه حفظ الأمن وفرض القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: عمليات القصف غير مبررة وعلى القوات القيام بواجبها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: عمليات القصف غير مبررة وعلى القوات القيام بواجبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).